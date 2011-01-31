Клюев нарвался на отпор Ефремова

На Согласительном совете парламента произошла словесная перепалка между лидером фракции Партии регионов Александром ЕФРЕМОВЫМ и первым вице-премьер-министром Андреем КЛЮЕВЫМ по поводу законопроекта об увеличении уставного капитала банков.

Как передает корреспондент УНИАН, на Согласительном совете А.КЛЮЕВ попросил парламент внести в повестку дня законопроект № 0884 «по НБУ – относительно увеличения уставного капитала банков».

В ответ лидер фракции ПР А.ЕФРЕМОВ сказал, что для того, чтобы принимать такой законопроект, “мы должны ответить на один вопрос – мы живем сегодня лучше, чем США, или лучше, чем Германия - где уставный фонд банков определяется в размере 10 млн. евро, который действует сегодня и в нашем государстве?».

А.ЕФРЕМОВ подчеркнул, что правительство должно объяснить, почему предлагается закрепить «другие подходы по данному вопросу».

«Мы не получаем объяснений, а получаем лишь документ, где почему-то кому-то хочется это сделать», - подчеркнул А.ЕФРЕМОВ.

При этом он выразил сомнение, что «эта норма найдет поддержку в парламенте».

Как сообщалось, в декабре 2010 года ВР возвратила законопроект №0884 "О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно регулирования деятельности банков)" на доработку парламентскому Комитету по вопросам финансов и банковской деятельности. В частности, в этом законопроекте НБУ требует от банков увеличить уставный капитал с 75 млн. грн. (7 млн. евро) до 500 млн. грн. (более 45 млн. евро).