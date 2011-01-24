Советник главы МВД Константин Стогний написал рапорт об увольнении из милиции. «До назначения министром МВД Анатолия Могилева Константин Стогний был на пенсии, — сообщил газете "Сегодня" источник в МВД. — А в милицию согласился вернуться по личной просьбе Могилева, на один год, чтобы сформировать положительный имидж МВД. Теперь срок договоренности истек, и он возвращается в журналистику». Говорят, что ранее Стогний уже несколько раз обращался к министру с просьбой подписать его рапорт об увольнении. Но тот отказывался визировать документ.

«А в пятницу прошла информация, что бумаги готовы и Константин якобы останется внештатным советником министра», — продолжает собеседник. Не отрицает этого и Стогний: «Да, я подал рапорт, но не знаю, подписал его министр или нет». Ранее он сообщал, что из-за работы в МВД не успевает снять фильм о Чили, которым давно собирался заняться (напомним, что Стогний является автором и ведущим телепроекта «Чрезвычайные новости» на канале ICTV). Впрочем, источники в милиции не исключают, что Стогний останется в МВД: «Он уже не один раз подавал рапорт, но так и не ушел».