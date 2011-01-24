Стогний написал рапорт об увольнении из милиции
Дело за министром
Советник главы МВД Константин Стогний написал рапорт об увольнении из милиции. «До назначения министром МВД Анатолия Могилева Константин Стогний был на пенсии, — сообщил газете "Сегодня" источник в МВД. — А в милицию согласился вернуться по личной просьбе Могилева, на один год, чтобы сформировать положительный имидж МВД. Теперь срок договоренности истек, и он возвращается в журналистику». Говорят, что ранее Стогний уже несколько раз обращался к министру с просьбой подписать его рапорт об увольнении. Но тот отказывался визировать документ.
«А в пятницу прошла информация, что бумаги готовы и Константин якобы останется внештатным советником министра», — продолжает собеседник. Не отрицает этого и Стогний: «Да, я подал рапорт, но не знаю, подписал его министр или нет». Ранее он сообщал, что из-за работы в МВД не успевает снять фильм о Чили, которым давно собирался заняться (напомним, что Стогний является автором и ведущим телепроекта «Чрезвычайные новости» на канале ICTV). Впрочем, источники в милиции не исключают, что Стогний останется в МВД: «Он уже не один раз подавал рапорт, но так и не ушел».