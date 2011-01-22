В Киеве перед участниками оппозиционного вее выступает Филарет

На Софийской площади в Киеве участники вече по случаю Дня Соборности развернули Государственный Флаг Украины большого размера.

Как передает корреспондент УНИАН, флаг размером около 30 метров на 15 метров участники акции держат над собой возле сцены.

В данное время перед участниками вече выступает Патриарх Киевский и всея Руси-Украины ФИЛАРЕТ.

На Софийскую площадь продолжают подходить люди с государственными флагами и флагами оппозиционных политических сил. В настоящее время на вече уже собралось около трех тысяч человек.