Если бы в это воскресенье состоялись выборы Президента (опрос)

На президентских выборах в ближайшее воскресенье победил бы премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ, а нынешний глава государства Виктор ЮЩЕНКО и лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО набрали бы приблизительно одинаковое количество голосов.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса Института политического моделирования, проведенного в областных центрах совместно с исследовательским центром «Имидж-Контроль», которые представил сегодня на пресс-конференции в УНИАН заместитель директора Института политического моделирования Юрий БАУМАН.

“Здесь определенного рода маленькая сенсация, потому что раньше во второй тур президентских выборов железно выходила пара ЯНУКОВИЧ-ТИМОШЕНКО. А теперь ЮЩЕНКО догнал их, и, если иметь в виду специфику экспрес-опроса в областных центрах, то может даже немного перегнал, поскольку и у ЮЩЕНКО, и в “Нашей Украины” немного занижены рейтинги, поскольку у них очень сильная поддержка на селе”, - отметил Ю.БАУМАН.

Так, согласно полученным результатам, возглавляет рейтинг премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ, которого поддержали бы 32,1% среди тех, кто принял бы участие в выборах. Что же касается Ю.ТИМОШЕНКО и В.ЮЩЕНКО, то они получили приблизительно по 17% (17% и 16,7% соответственно).

“И кто из них вышел бы во второй тур – неизвестно. Как по отношению к украинским реалиям, то это очень серьезный социологический факт”, - отметил Ю.БАУМАН.

Он также сообщил, что согласно последним исследованиям, председатель Верховной Рады V созыва Александр МОРОЗ, который обычно был “четвертым политиком”, теперь входит в “волну трех политиков второго эшелона, но третьим”. Согласно данным опроса, А.МОРОЗ сейчас набрал бы 3,2% голосов избирателей областных центров, пропустив вперед председателя КПУ Петра СИМОНЕНКО (5,2%) и лидера “Народной самообороны” Юрия ЛУЦЕНКО (4,8%). За ними идет председатель Народной партии Владимир ЛИТВИН с 2,7% голосов. Проголосовали бы против всех 5,9% респондентов, за другого кандидата отдали бы свои голоса 3,1%, а 4,4% - не пошли бы на выборы. Затруднялись с ответом 4,8% опрошенных.