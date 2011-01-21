Ющенко: почему белогвардейцы - герои, а Бандера и Шухевич - нет?

Бывший Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО называет фарсом решения судов об отмене его указов о присвоении званий Героя Украины Степану Бандере и Роману Шухевичу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом экс-президент сказал во время общения с журналистами в созданном им Институте стратегических инициатив.

«Это фарс потому, что не компетенция суда рассматривать эти конституционные решения Президента», - сказал В.ЮЩЕНКО.

По его убеждению, отменить указы главы государства может лишь Конституционный суд, а не суд общей юрисдикции. В то же время, он убежден, что КС не может отменить указы о присвоении званий, поскольку принятие подобных решений находится в исключительной компетенции Президента.

В.ЮЩЕНКО заметил, что не хочет сейчас вспоминать кому, когда и за что присваивались соответствующие звания за последние 10 лет.

«Я абсолютно сознательно принял такое (о присвоении званий Героя Украины С.Бандере и Р.Шухевичу – УНИАН) решение», - сказал он. В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что формальное подтверждение того, что С.Бандера и Р.Шухевич герои для украинской нации, не нужно. Он убежден, что те, кто считал их героями, будут так думать в любом случае. «Я хотел этот шаг посвятить одному – если мы хотим понимания и национального единства, мы должны жить на правдивой истории… ложь к партнерству не приведет», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он заметил, что любая национальная история формируется из борьбы за собственную независимость и героями, которые боролись за независимость страны. При этом В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что решения присвоить Р.Шухевичу и С.Бандере звания Героя Украины были направлены не против какой-то другой страны, а были направлены на становление собственной нации.

В.ЮЩЕНКО обратил внимание на то, что украинцы многие годы жили в условиях пропаганды, что С.Бандера и Р.Шухевич являются врагами. В то же время, он привел пример, что в той же России сегодня руководители государства возлагают цветы героям Белой гвардии, хотя в советское время они также считались врагами. «Каждая нация должна славить своих героев, и это нормально», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.