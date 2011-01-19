В Батькивщине поняли, с чем связана гиперактивность главы КРУ

Учитывая провальные результаты экономической политики, нынешняя власть пытается отвлечь внимание граждан от ухудшения жизни в стране в течение последнего года “непрерывными баснями о мифических злоупотреблениях правительства ТИМОШЕНКО”.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии “Батькивщина”.

“Вместо отчета о своей деятельности режим ЯНУКОВИЧА предлагает людям жвачку от председателя КРУ АНДРЕЕВА, гиперактивность которого происходит как раз в те моменты, когда страна оказывается в состоянии очередного ценового шока в результате бездарной и некомпетентной работы правительства АЗАРОВА”, - отмечают в партии.

Пресс-служба партии “Батькивщина” считает, что нынешний председатель КРУ не имеет морального права ни критиковать предыдущее правительство, ни занимать свою должность, ввиду того, что его таланты «массовика-затейника» непременно должны стать предметом изучения правоохранительных органов.

”Мы также убеждены, что режиму ЯНУКОВИЧА нечего сказать собственному народу, нечем отчитаться о своих «достижениях» накануне годовщин пребывания у власти по одной причине – из-за отсутствия таких достижений. Власть провалилась», - считают в “Батькивщине”, отмечая, что соответствующую оценку власть получила от мировых международных организаций в виде снижения всех существующих рейтингов.

В партии отмечают, что понимают, что с приближением весны “возбудимость отдельных элементов в высоких кабинетах будет повышаться, а потому обращать внимание на этот «поток сознания» стоит только медицинским специалистам узкого профиля”.

В “Батькивщине” также считают, что действующим должностным лицам пришло время не только отчитываться о собственной работе, но и нести за нее ответственность.