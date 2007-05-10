Магера просит СМИ корректно и точно освещать деятельность ЦИК

Член Центральной избирательной комиссии Андрей МАГЕРА просит СМИ более корректно и точно освещать деятельность ЦИК и ее членов.

С такой просьбой А.МАГЕРА обратился к СМИ в связи с распространением информации рядом СМИ и интернет-изданий о его интервью газете “Сегодня”.

“Выражая заранее благодарность за внимание к моей скромной персоне, хочу отметить несколько моментов. Во-первых, интервью газете "Сегодня" в течение последних 6 месяцев я не давал. Во-вторых, в средствах массовой информации мной как членом ЦИК не высказывалась, не высказывается и не может быть высказана официальная позиция государственного органа – Центральной избирательной комиссии. Таким правом, согласно закону, по статусу наделен только председатель Центризбиркома”, - заявляет А.МАГЕРА.

Как сообщалось, газета “Сегодня” 8 мая разместила интервью А.МАГЕРЫ, в котором якобы он заявил, в частности, что ЦИК считает оптимальным проведение досрочных парламентских выборов 1 или 8 июля.

Между тем, сегодня в этом издании, комментируя заявление члена ЦИК, сообщили, что А.МАГЕРА действительно не давал интервью “Сегодня”, а оно было перепечатано из “Газеты по-киевски”.