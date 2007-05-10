Тимошенко предлагает провести досрочные выборы 8 июля

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО предлагает провести досрочные выборы в парламент 8 июля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня во время встречи Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО с представителями рабочей группы по подготовке до проведения досрочных парламентских выборов.

По ее словам, на протяжении сегодняшнего вечера необходимо закончить согласование тех документов, которые уже наработаны рабочей группой.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что это бы дало возможность уже завтра вынести пакет законопроектов на рассмотрение парламента и принять его.

После этого, отметила лидер БЮТ, “можно переносить досрочные выборы с 24 июня на 8 июля”.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, если коалиция соглашается на такое предложение, то БЮТ “готов работать и днем, и ночью для того, чтобы обеспечить нормальное проведение досрочных выборов”.

Она также отметила, что на данное время согласован перечень документов практически уже наработан и нет никаких проблем с его принятием. В то же время, по ее словам, каждый день возникают новые требования со стороны представителей коалиции, в частности, относительно внесения изменений в Конституцию.

“Внесение нового предложения, что нужно сейчас менять Конституцию на ходу и не проводить досрочные выборы, только углубляет кризис и не дает нормального выхода из этой ситуации”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время, по ее словам, БЮТ поддерживает предложение о создании единого реестра избирателей, однако считает, что сформировать его можно не ранее 1 января 2008 года. “Благими намерениями фактически и реально затягивается проведение выборов”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом лидер БЮТ отметила, что на сегодняшний день существует единственный легитимный срок проведения выборов – 24 июня. Ю.ТИМОШЕНКО напомнила, что Президент Украины для создания “политического комфорта” добровольно заявил, что может отсрочить проведение выборов, если рабочая группа наработает необходимый пакет законопроектов и согласует дату выборов.

Она подчеркнула, что в работе совместной рабочей группы должны быть заинтересованы все политические силы, поскольку это “может дать новую дату проведения выборов”. “Если рабочая группа не сможет выработать консенсусное решение, проекты документов и сделать все необходимые шаги для определения общей даты досрочных выборов, которая воспринимается всеми политическими силами, остается дата 24 июня, которую никто не отменял”, - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.