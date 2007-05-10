Неконституционный парламент стоит стране дороже, чем досрочные выборы
Аргумент Виктора Ющенко
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что работа «неконституционного» парламента обходится стране дороже, чем досрочные выборы.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время встречи с членами рабочей группы по подготовке досрочных парламентских выборов.
Реагируя на выступление представителя социалистов Сергея МАТВИЕНКОВА о том, что выборы обойдутся государству в полмиллиона гривен, В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что «каждый день работы неконституционного парламента стоит дороже, чем досрочные выборы».
Президент также запретил присутствующим обсуждать вопрос целесообразности досрочных выборов, в очередной раз отметив, что выборы состоятся.
Как известно, Центризбирком заявил, что на досрочные выборы необходимо 312 миллионов гривен.