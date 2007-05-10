Социалисты предлагают „нулевой вариант” для выхода из политического кризиса. Об этом сказал представитель социалистов Сергей МАТВИЕНКОВ сегодня во время встречи Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО с членами рабочей группы по вопросам выхода из политического кризиса и проведению досрочных выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, С.МАТВИЕНКОВ заявил, что позиция его фракции остается неизменной: „ мы считаем, что искусственно созданный двумя политическими силами кризис перерос в политическое противостояние, в результате чего всю страну поставили в определенную позу противостояния, и сегодня все мы ищем, как выйти из противостояния”.

„Для того чтобы войти в правовое поле, необходимо всем остановиться, сделать по шагу назад, войти в правовое, конституционное поле и, исходя из него, решать эти проблемы”, - сказал он, объясняя почему СПУ предлагает „нулевой вариант”.

С.МАТВИЕНКОВ также отметил, что выборы должны проходить исключительно на основе Конституции и законодательства. По его словам, вроде бы на первом заседании совместной рабочей группы один из представителей оппозиции заявил, что решения Конституционного суда не будет. По мнению С.МАТВИЕНКОВА, “все равно когда-нибудь – через 5 лет... КС должен дать ответ, насколько действия Президента были конституционными”.

Он считает, что необходимо внести изменения в Конституцию относительно возможности самороспуска парламента. Депутат убежден, что только после изменений в Основной Закон можно начинать работу над усовершенствованием законодательства. С.МАТВИЕНКОВ также высказался за создание единого реестра избирателей.