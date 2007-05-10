Васюник: коммунисты торпедируют договоренности Ющенко и Януковича

Заместитель главы Секретариата Президента Украины Иван ВАСЮНИК считает, что фракция Компартии Украины запустила механизм торпедирования переговоров в рамках рабочей группы по урегулированию политического кризиса и подготовке досрочных парламентских выборов через внесение новых предложений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом И.ВАСЮНИК заявил сегодня во время отчета у Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о результатах работы Совместной рабочей группы по подготовке досрочных парламентских выборов.

“К сожалению, мы вынуждены констатировать, что, начиная с понедельника и до сегодняшнего дня, отдельными представителями Коалиции, в частности, представителями Коммунистической партии Украины в рабочей группе, по сути, простите за откровенную оценку, запущен механизм торпедирования договоренностей Президента и премьер-министра Украины, который проявляется в затягивании переговоров путем внесения все новых и новых требований или предложений”, - сказал И.ВАСЮНИК.

По его словам, поступили предложения относительно внесения возможных изменений в Конституцию Украины. “Я думаю, все понимают о сложности и долгосрочности этого процесса. А сегодня поступило предложение о встрече рабочей группы с председателем Конституционного Суда Украины и другие предложения. Я подчеркиваю, что эти предложения не были внесены в общие мероприятия в субботу”, - добавил заместитель главы Секретариата Президента Украины.

И.ВАСЮНИК напомнил, что стороны достаточно быстро согласовали документ об общих мероприятиях для достижения политического компромисса. “Настоящий документ парафирован двумя сопредседателями рабочей группы”, - отметил он.

Заместитель главы Секретариата Президента Украины также проинформировал, что после внесения коалицией в заключительный документ предложения о создании Государственного реестра избирателей Украины в соответствии с Законом Украины “О Государственном реестре избирателей Украины” согласована его формулировка. “Окончательная формулировка этого пункта в согласованном документе звучит следующим образом: создать Государственный реестр избирателей в соответствии с Законом “О государственном реестре избирателей Украины” при условии завершения всех необходимых работ к согласованной дате, то есть дате проведения внеочередных выборов”, - объяснил И.ВАСЮНИК.

Он отметил, что эта формулировка была принята после длительного обсуждения сложности процесса создания реестра избирателей Украины. “Наша сторона хочет заявить о том, что подтверждением серьезности намерений обеих сторон на начальном этапе была напряженная работа экспертных групп в субботу и воскресенье, в результате которой большинство проектов практически на 80% были проработаны и могли быть вынесены на заседание рабочих групп”, - сказал заместитель главы Секретариата Президента.

Вместе с тем И.ВАСЮНИК выразил убеждение, что “в случае доброй воли обеих сторон и возобновления конструктивного духа переговоров не позднее конца завтрашнего дня, рабочая группа может представить полностью проработанный пакет политического компромисса”.