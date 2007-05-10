Яценюк в Канаде напомнил, что ПР представляет 35% Украины

Министр иностранных дел Арсений Яценюк во время своего визита в Канаду несколько удивил украинскую диаспору тем, что настаивал не на месиджах, которіе от него ожидали услышать, а на объективных моментах, которые считал нужным донести.

Так, относительно досрочных парламентских выборов (а канадские украинцы оказались большими их сторонниками и им не нравится, что украинские политики обсуждают возможность проведения дополнительных заседаний в Верховной Раде), Яценюк заявил, что в оценке политических процессов нельзя применять только белый и черный цвета, мол, если нужно собрать ВР для того, чтобы профинансировать выборы, или для того, чтобы политические силы поставили свои подписи под консенсусом относительно даты их проведения - то Раду нужно собирать.

Обращаясь к диаспоре, министр отметил: “Если есть потребность идти на определенный политический компромисс, то на него нужно идти. Это может нравиться или нет, но Партия регионов сегодня представляет около 35% украинского населения. Разве они не украинцы? (При этом кое-кто из зала стал выкрикивать: “Нет!”). Это такие же украинцы, это наши люди, это люди нашей большой страны, и я призываю всех это понять!”. В зале повисла тишина.

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