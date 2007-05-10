Конституционный Суд выступил с заявлением

Судьи Конституционного Суда заявляют о недопустимости вмешательства в их деятельность представителей политических сил.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее заявление сегодня обнародовал журналистам председатель КС Иван ДОМБРОВСКИЙ.

По его словам, судьи КС глубоко обеспокоены ситуацией, которая сложилась вокруг суда. В частности, отметил И.ДОМБРОВСКИЙ, работе КС в известной степени мешали «многодневные митинги у стен суда».

Кроме того, говорится в заявлении, у судей КС вызывают обеспокоенность указы Президента Украины об освобождении от должностей судей КС Валерия ПШЕНИЧНОГО и Сюзанны СТАНИК.

Кроме того, суд обеспокоен намерением Верховной Рады прекратить полномочия судей КС Виктора ШИШКИНА, Владимира КАМПО, Петра СТЕЦЮКА, Дмитрия ЛИЛАКА, Ярославы МАЧУЖАК.

Как сказано в заявлении, все это негативно влияет на работу Конституционного Суда.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 10 мая, в Верховной Раде был зарегистрирован проект постановления о прекращении полномочий судей Конституционного Суда Украины В.КАМПО, Д.ЛИЛАКА, Я.МАЧУЖАК, П.СТЕЦЮКА, В.ШИШКИНА в связи с нарушением присяги судей КС.

Проектом предусмотрено освобождение от должности судьи КС П.СТЕЦЮКА, а также обращение Верховной Рады Украины к Съезду судей Украины для принятия решения об освобождении от должности судьи КС Я.МАЧУЖАК.

Кроме того, постановлением предусматривается также обращение к Президенту Украины для принятия решения об освобождении от должности судей КС В.КАМПО, Д.ЛИЛАКА, В.ШИШКИНА.

Авторами этого проекта постановления являются народные депутаты Григорий ИЛЬЯШОВ и Игорь ЗВАРИЧ (фракция Партии регионов).

Судьи КС В.КАМПО, Д.ЛИЛАК и В.ШИШКИН были назначены Президентом Виктором ЮЩЕНКО; Я.МАЧУЖАК - назначена съездом судей Украины; П.СТЕЦЮК - назначен Верховной Радой.