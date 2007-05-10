Конституционный Суд выступил с заявлением
Домбровский просит не давить
Судьи Конституционного Суда заявляют о недопустимости вмешательства в их деятельность представителей политических сил.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее заявление сегодня обнародовал журналистам председатель КС Иван ДОМБРОВСКИЙ.
По его словам, судьи КС глубоко обеспокоены ситуацией, которая сложилась вокруг суда. В частности, отметил И.ДОМБРОВСКИЙ, работе КС в известной степени мешали «многодневные митинги у стен суда».
Кроме того, говорится в заявлении, у судей КС вызывают обеспокоенность указы Президента Украины об освобождении от должностей судей КС Валерия ПШЕНИЧНОГО и Сюзанны СТАНИК.
Кроме того, суд обеспокоен намерением Верховной Рады прекратить полномочия судей КС Виктора ШИШКИНА, Владимира КАМПО, Петра СТЕЦЮКА, Дмитрия ЛИЛАКА, Ярославы МАЧУЖАК.
Как сказано в заявлении, все это негативно влияет на работу Конституционного Суда.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 10 мая, в Верховной Раде был зарегистрирован проект постановления о прекращении полномочий судей Конституционного Суда Украины В.КАМПО, Д.ЛИЛАКА, Я.МАЧУЖАК, П.СТЕЦЮКА, В.ШИШКИНА в связи с нарушением присяги судей КС.
Проектом предусмотрено освобождение от должности судьи КС П.СТЕЦЮКА, а также обращение Верховной Рады Украины к Съезду судей Украины для принятия решения об освобождении от должности судьи КС Я.МАЧУЖАК.
Кроме того, постановлением предусматривается также обращение к Президенту Украины для принятия решения об освобождении от должности судей КС В.КАМПО, Д.ЛИЛАКА, В.ШИШКИНА.
Авторами этого проекта постановления являются народные депутаты Григорий ИЛЬЯШОВ и Игорь ЗВАРИЧ (фракция Партии регионов).
Судьи КС В.КАМПО, Д.ЛИЛАК и В.ШИШКИН были назначены Президентом Виктором ЮЩЕНКО; Я.МАЧУЖАК - назначена съездом судей Украины; П.СТЕЦЮК - назначен Верховной Радой.