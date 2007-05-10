Ферреро-Вальднер настаивает, что кризис - внутреннее дело Украины

Комиссар ЕС по вопросам внешних отношений и Европейской политики соседства Бенита ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР заявляет, что вопрос политического кризиса является внутренним вопросом Украины.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом она заявила сегодня в комментарии украинским журналистам.

“Это внутренний вопрос, это внутренняя демократическая ситуация, но мы надеемся, что Президент Виктор ЮЩЕНКО и премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ в конечном итоге найдут общий язык, и, надеемся, этот вопрос будет решен”, - сказала еврокомиссар.

Она не исключила, что политический кризис в Украине может быть решен путем проведения досрочных парламентских выборов, однако отметила, что открытым остается лишь вопрос, когда эти выборы могут быть проведены.

Б.ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР также сказала, что с самого начала политического кризиса в Украине Еврокомиссия воздерживалась от вмешательства, поскольку это внутренний вопрос.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 10 мая, премьер-министр В.ЯНУКОВИЧ обратился к руководству стран - соседей Украины - Европейскому Союзу и России - немедленно выступить международными посредниками в переговорах по урегулированию политического кризиса.