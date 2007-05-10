Россия - в курсе заявления Януковича и уже готова
18:01, 10 мая 2007Политика
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Камынин комментирует призыв премьера
Россия в случае конкретизации предложения о содействии в урегулировании политического кризиса в Украине готова его рассмотреть, заявил официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Михаил КАМЫНИН.
Так он прокомментировал заявление украинского премьера Виктора ЯНУКОВИЧА, призвавшего Россию и ЕС выступить посредниками в переговорах по урегулированию политического кризиса в Украине.
"Мы в курсе заявления Януковича. В случае конкретизации украинского предложения готовы его рассмотреть", - сказал М.КАМЫНИН РИА «Новости».
По его словам, российская сторона заинтересована в решении внутреннего кризиса в Украине в рамках конституционного поля.
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