Россия - в курсе заявления Януковича и уже готова

Россия в случае конкретизации предложения о содействии в урегулировании политического кризиса в Украине готова его рассмотреть, заявил официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Михаил КАМЫНИН.

Так он прокомментировал заявление украинского премьера Виктора ЯНУКОВИЧА, призвавшего Россию и ЕС выступить посредниками в переговорах по урегулированию политического кризиса в Украине.

"Мы в курсе заявления Януковича. В случае конкретизации украинского предложения готовы его рассмотреть", - сказал М.КАМЫНИН РИА «Новости».

По его словам, российская сторона заинтересована в решении внутреннего кризиса в Украине в рамках конституционного поля.