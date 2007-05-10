Ющенко не доволен тем, что ему не назвали дату выборов

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подверг критике рабочую группу по подготовке досрочных выборов за то, что она не определила конкретной даты проведения досрочных выборов в Верховную Раду Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня во время встречи с членами рабочей группы по вопросу выхода из политического кризиса и проведения досрочных выборов В.ЮЩЕНКО, в частности, заявил: “Меня удивляет, что рабочая группа самоустранилась от обсуждения даты выборов”.

По его словам, определение даты выборов было одной из главных задач, возложенных на рабочую группу. В.ЮЩЕНКО напомнил, что согласно договоренностям, достигнутым между ним и премьер-министром Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, было принято решение о проведении досрочных парламентских выборов. “Что касается даты, то создается рабочая группа, которая в контексте технологических вопросов по обеспечению выборов предложит дату проведения выборов”, - сказал Президент.

Глава государства при этом отметил, что если представители политических сил, входящие в рабочую группу, не хотят проводить консультации относительно даты выборов, то должны подтвердить такое нежелание в письменном виде. “Если речь идет о том, чтобы без консультаций политических сил дальше принимать решение по дате, пожалуйста, в письменном виде это подтвердите, и мы тогда надежды на рабочую группу, что она найдет компромисс в этом вопросе, не будем возлагать”, - сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент отметил, что рабочая группа должна была определить дату проведения досрочных выборов, “исходя из технологических сроков проведения нормальных выборов”. По словам В.ЮЩЕНКО, это необходимо сделать, чтобы не было каких-либо упреков в сторону Президента и премьер-министра по поводу того, что некоторые политические силы из-за нехватки времени не успели сформировать списки, провести съезды и подать свои кандидатуры в избирательные комиссии.