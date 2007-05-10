Ющенко: указ о досрочных выборах непременно будет выполнен

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО на встрече с рабочей группой по подготовке к внеочередным парламентским выборам призвал искать ответ для выхода из политического кризиса.

Как передает корреспондент УНИАН, В.ЮЩЕНКО отметил, что прекрасно понимает, что есть политические силы, которые ни при каких обстоятельствах не будут соглашаться на досрочные выборы.

«Это их политическая позиция. Но наша цель – конструктивным здоровым политическим силам найти консолидированный ответ на поставленные вопросы», - заявил Президент.

В.ЮЩЕНКО призвал искать «достаточно быстрый ответ на выход из политического кризиса. У вас нет времени на то, чтобы это решение тормозилось. 5 дней работает рабочая группа, 5 дней, коллеги. Два ключевых вопроса: дата проведения досрочных выборов и пакет, который необходимо принять, чтобы обеспечить эти выборы на правовой основе, на достаточной финансовой основе и т.п. Очевидно, это не является такой сложной задачей».

В.ЮЩЕНКО предположил, что если вопрос так затягивается, то, очевидно, в игру вступают уже «политические спекуляции. Кто-то хочет видеть страну в политическом кризисе еще многие месяцы».

В то же время Виктор Ющенко заявил, что его указ о досрочных выборах обязательно будет выполнен.

Как передает корреспондент УНИАН, В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что из политического кризиса необходимо выходить очень быстро, в том числе и из парламентского. Он напомнил, что недавно между ним и премьер-министром Виктором ЯНУКОВИЧЕМ были достигнуты принципиальные договоренности, которые, по его мнению, дают возможность участникам переговорного процесса «получить новую динамику и найти политическое понимание».

Президент подчеркнул, что он исходил и исходит из того, что никакая помощь по правовому урегулированию действий Президента от ВР не нужна.

«Чтобы вы правильно поняли ваше место в переговорном процессе. Я не прошу ничьего акцепта на мои указы. Указы должны выполняться. Я не прошу каких-то толкований, амнистий. Указ Президента о досрочных выборах будет выполнен», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он отметил, что стал свидетелем того, что присутствующие политические силы в течение последних 4 месяцев не встречались. В то же время, по словам В.ЮЩЕНКО, половина народных депутатов на заседание парламента не ходит. Он напомнил, что более 170 депутатов написали заявления о сложении полномочий народного депутата. В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что на эти и другие вещи необходимо реагировать на политическом уровне. «Когда мы с премьер-министром проводили переговорный процесс, касающийся досрочных выборов, то ключевой договоренностью было следующее: не идет дискуссия о досрочных выборах, не об этом идет речь, а речь идет о том, что те сроки, которые предусматриваются по проведению досрочных выборов в соответствии с Конституцией, стоило бы еще согласовать и с вашей позицией - позицией лидеров политических партий, фракций. Другими словами, чтобы у нас было консолидированное решение. Мы говорим о политическом консолидированном решении. Не о решении парламента, которое дает добро на выборы или не дает добро на выборы», - подчеркнул глава государства.

По его словам, относительно даты выборов необходимо выработать консолидированную позицию. «Чтобы это была демонстрация того, что мы понимаем как раз такой способ выхода из политического кризиса. Собственно говоря, ради этого была создана рабочая группа, в рамках которой нужно было найти ответ на дату проведения выборов с учетом тех технологических моментов, которые обеспечивают проведение досрочных честных и демократических выборов».

По данным пресс-службы главы государства, участие во встрече принимают глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА, первый заместитель главы Секретариата Президента Иван ВАСЮНИК, Постоянный представитель Президента Украины в Верховной Раде Украины Роман ЗВАРИЧ, председатель Совета общественности при Президенте Украины Иван ПЛЮЩ.

От Кабинета Министров Украины на встречу приглашены первый вице-премьер-министр Украины, министр финансов Николай АЗАРОВ, министр Кабинета Министров Анатолий ТОЛСТОУХОВ, первый заместитель министра Кабинета Министров Украины Елена ЛУКАШ.

От коалиции - первый заместитель Председателя Верховной Рады Украины Адам МАРТЫНЮК, председатель фракции Партии регионов Раиса БОГАТЫРЁВА, председатель фракции КПУ Петр СИМОНЕНКО, заместитель председателя фракции СПУ Сергей МАТВИЕНКОВ, заместитель председателя фракции Партии регионов Борис КОЛЕСНИКОВ, заместитель председателя фракции КПУ Валентин МАТВЕЕВ, руководитель Главного юридического управления Верховной Рады Украины Михаил ТЕПЛЮК.

От оппозиции - председатель фракции блока «Наша Украина» Вячеслав КИРИЛЕНКО, председатель фракции БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО, заместитель председателя фракции блока «Наша Украина» Николай ОНИЩУК, заместитель председателя фракции БЮТ Александр ТУРЧИНОВ, народный депутат Украины Юрий КЛЮЧКОВСКИЙ, народный депутат Украины Виктор ШВЕЦ, народный депутат Украины Иосиф ВИНСКИЙ.