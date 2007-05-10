В Феофании простились с разбившимся в аварии депутатом-регионалом (добавлены фото)

Сегодня родные и коллеги простились с телом погибшего в автомобильной аварии народного депутата от Партии регионов Анатолия Антемюка. Он был одним из самых молодых во фракции – 31 мая нардепу должно было исполниться 28 лет.

Попрощаться с коллегой пришла практически вся фракция регионалов, председатель ВР Александр Мороз, вице-спикер Адам Мартынюк, координатор парламентского большинства Раиса Богатырева. На панихиду прибыл и генпрокурор Святослав Пискун. От премьера к гробу погибшего возложили венок, а регионалка Анна Герман принесла огромный букет сирени и васильков. Вдова Анатолия Антемюка практически все время провела в слезах у гроба. Плакала и глава фракции регионалов Раиса Богатырева, а Тарас Черновол долго молился у тела погибшего.

Анатолия Антемюка похоронят на его родине в Винницкой области.

Напомним, Антемюк насмерть разбился 9 мая в автомобильной аварии в Киеве. Катастрофа произошла в полвторого ночи на перекрестке переулка Карельский и проспекта Гагарина на левом берегу столицы. За рулем "Мерседеса" находился сам нардеп. По предварительным данным, он не справился с управлением и врезался в столб электороопоры. По словам очевидцев, в салоне авто находилось четверо — двое мужчин и две девушки. От удара автомобиль разорвало на две части, одну из девушек выбросило из машины метров на 15, вторая оказалась под колесами депутатского "Мерседеса". Молодой мужчина, который тоже был в салоне иномарки и получил только ушиб лица, с места происшествия уехал сам. Выжившая девушка находится в реанимации под охраной милиции.

Газета "Сегодня"

Фото Анастасии Сироткиной / УНИАН