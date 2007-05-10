Коалиция выступила с заявлением

Коалиция национального единства считает безосновательными обвинения ее представителей в затягивании переговоров в рамках рабочей группы по подготовке досрочных парламентских выборов и отмечает игнорирование договоренностей между Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО и премьер-министром Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении коалиции, которое сегодня в начале вечернего заседания рабочей группы огласил первый вице-премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

«Мы, представители Коалиции национального единства в рабочей группе по урегулированию политического кризиса, глубоко обеспокоены складывающейся ситуацией, и вынуждены заявить о следующем. Представители Президента Украины и так называемой «оппозиции» в рабочей группе, не успев начать переговоры, голословно и безосновательно обвиняют представителей Коалиции в затягивании работы, а в действительности немедленно объявили 10 мая о начале перерыва», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он также заявил, что все дни заседаний рабочей группы на представителей Коалиции в рабочей группе оказывалось давление «с целью склонить на путь неправового урегулирования вопроса о досрочных выборах, а также, в связи с этим, возможной дальнейшей дискредитацией всех наработок рабочей группы».

«Мы ответственно заявляем, что представители Коалиции и представители премьер-министра Украины в рабочей группе все время занимают конструктивную позицию во время всех переговоров, ищут приемлемые подходы, нарабатывают серьезные документы, в частности, в первую очередь необходимые изменения в Законы Украины «О выборах народных депутатов Украины», которые бы позволили сделать выборы действительно честными, прозрачными и демократическими», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

Первый вице-премьер-министр выразил особую тревогу в связи с “недопустимыми действиями, направленными на разрушение Конституционного Суда Украины - единственного органа конституционной юрисдикции в стране, особенно в то время, когда судьи Конституционного Суда перешли к работе в закрытом режиме в совещательной комнате, а Конституционный Суд находится на стадии принятия окончательного решения».

«В этой связи подобные действия являются грубым отходом от правового поля. Так, безосновательное увольнение судьи Конституционного Суда В.ИВАЩЕНКО выглядит дерзким невыполнением договоренностей между Президентом Украины и премьер-министром Украины», - резюмировал Н.АЗАРОВ.