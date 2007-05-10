ЯНУКОВИЧ ПРОСИТ ЕС И РОССИЮ НЕМЕДЛЕННО ВМЕШАТЬСЯ В СИТУАЦИЮ В УКРАИНЕ

Указ Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО об увольнении судьи Конституционного Суда Владимира ИВАЩЕНКО не отвечает последним договоренностям о выходе из политического кризиса, достигнутым премьер-министром и Президентом в ходе встречи в пятницу, 4 мая.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кабинета Министров со ссылкой на премьер-министр Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

«Указ не только не соответствует нашим договоренностям с Президентом о «нулевом варианте» выхода из кризиса и возвращении в правовое поле, но и в очередной раз подтверждает игнорирование Президентом в одностороннем порядке достигнутых нами договоренностей», - считает В.ЯНУКОВИЧ.

По его мнению, ранее подписанные указы Президента о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады, которые привели к блокированию работы законодательной ветви власти, неприкрытом давлении на судей Конституционного Суда, и в конечном итоге – увольнение судей Конституционного Суда, – все это привело к острому политическому кризису и гражданскому противостоянию. По словам В.ЯНУКОВИЧА, такие действия Президента нарушают основополагающие принципы демократии, и, в частности, главный - соблюдение верховенства права.

«Увольнение еще одного судьи Конституционного Суда В.ИВАЩЕНКО – это еще один, и очень опасный, шаг к блокированию работы Конституционного Суда и судебной ветви власти. Это в очередной раз нарушает все наши договоренности с Президентом», - отметил премьер-министр.

В то же время В.ЯНУКОВИЧ обратился к руководству стран-соседей Украины - Европейского Союза и России - немедленно выступить международными посредниками в переговорах по урегулированию политического кризиса. «Дальнейшая нейтральная позиция наших стратегических партнеров не способствует разрешению политического конфликта и лишь добавляет уверенности Президенту в его противозаконных действиях», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

«Если ситуация и в дальнейшем будет развиваться так, как сейчас, то это приведет к обострению гражданского противостояния и усилит опасность раскола страны», - заявил премьер-министр.