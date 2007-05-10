Ющенко зовет к себе рабочую группу с отчетом

Сегодня около 17 часов Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО собирает Совместную рабочую группу по подготовке досрочных парламентских выборов, чтобы заслушать отчет о результатах ее работы. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В прямом эфире телевизионную трансляцию события будут вести Первый национальный, «5 канал» и УТР, сообщает интернет-представительство Президента.