Ющенко зовет к себе рабочую группу с отчетом
16:19, 10 мая 2007Политика
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Встреча состоится около 17.00
Сегодня около 17 часов Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО собирает Совместную рабочую группу по подготовке досрочных парламентских выборов, чтобы заслушать отчет о результатах ее работы. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
В прямом эфире телевизионную трансляцию события будут вести Первый национальный, «5 канал» и УТР, сообщает интернет-представительство Президента.
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