Луценко требует от партнеров подписаться под ”самым главным в жизни”

"Народная самооборона" ("НС"), "Наша Украина" ("НУ") и "Украинская Правыця" начнут переговоры относительно названия мегаблока и будущих квот после того, как эти силы в письменном виде подтвердят свое будущее невхождение в коалицию с Партией регионов (ПР), Соцпартией (СПУ) и Компартией (КПУ). Об этом заявил сегодня на пресс-конференции лидер "Народной самообороны" Юрий Луценко, соббщает РБК-Украина. "Мы не отказываемся от переговоров с коллегами из демократического лагеря, и буквально сегодня проходят переговоры при участии "НУ", "Правыци" и "Самообороны". Единственное, в чем наши отличия - мы не хотим говорить о квотах. Это не самое главное в жизни. Мы хотим говорить о том, для чего мы создаем объединение демократических сил", - сказал Ю.Луценко. Он подчеркнул, что основной целью создания мегаблока является уверенность в том, что не будет коалиции с ПР, СПУ и КПУ. "Однако наши коллеги не дают соответствующего письменного ответа, и по этому вопросу продолжаются дебаты".

Экс-министр внутренних дел отметил, что "НС" спокойно относится к созданию мегаблока, поскольку они убеждены, что преодолеют 4%-й барьер для прохождения в парламент.

Ю.Луценко добавил, что "НС" сегодня является открытой для любых переговоров со всеми политическими силами демократического направления. На сегодня в "НС" поступило заявление от Партии зеленых Украины относительно возможности проведения консультаций для последующего объединения.