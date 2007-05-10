В Нашей Украине думают, что Мороз готовится к жизни после смерти

“Никто не сомневался, что социалисты, ввиду своего низкого рейтинга, будут пытаться пойти в прыймы к “регионам”, - пресс-служба Нашей Украины приводит мнение нардепа Лилии Григорович.

“На карте политических предпочтений украинских избирателей СПУ уже нет. Понятно, что “регионалы” дадут возможность Морозу да еще нескольким его соратникам на индивидуальных правах вскочить “в последний вагончик” своего списка. Такое появление социалистов в парламенте нового созыва – это будет жизнь после смерти”, - убеждена Григорович.

“Нынешнюю истерику главных спикеров СПУ можно рассматривать как лебединую песню. История этой политической силы закончится бесславным пятым созывом. Социалисты оказались самым слабым звеном бывшей правящей коалиции”, - отметила народный депутат.