Ющенко призывает Кириленко и Тимошенко искать компромисс
15:16, 10 мая 2007Политика
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Президент встретился с лидерами оппозиции
Президент Украины Виктор Ющенко провел встречу с лидером БЮТ Юлией Тимошенко и председателем Народного Союза «Наша Украина» Вячеславом Кириленко. Об этом сообщает официальный сайт главы государства.
Собеседники обсудили ход переговорного процесса в пределах Рабочей группы по подготовке досрочных парламентских выборов.
Глава государства выразил обеспокоенность блокированием работы этой группы и заявил, что всем сторонам, в том числе и оппозиции, необходимо искать новый формат компромисса.
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