Ющенко призывает Кириленко и Тимошенко искать компромисс

Президент Украины Виктор Ющенко провел встречу с лидером БЮТ Юлией Тимошенко и председателем Народного Союза «Наша Украина» Вячеславом Кириленко. Об этом сообщает официальный сайт главы государства.

Собеседники обсудили ход переговорного процесса в пределах Рабочей группы по подготовке досрочных парламентских выборов.

Глава государства выразил обеспокоенность блокированием работы этой группы и заявил, что всем сторонам, в том числе и оппозиции, необходимо искать новый формат компромисса.