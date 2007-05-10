Наша Украина предлагает косить от армии за $6 тысяч

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны готовит к рассмотрению проект закона об уплате компенсации вместо прохождения срочной воинской службы.

Соответствующий законопроект народного депутата Виктора ЛЕЩЕНКО (фракция “Наша Украина”) зарегистрирован во ВР.

В частности, автор законопроекта предлагает новый подход к призыву граждан на срочную воинскую службу или прохождение ими альтернативной (невоинской) службы. Проект определяет организационно-правовые принципы уплаты компенсации вместо прохождения срочной воинской службы.

В.ЛЕЩЕНКО считает, что главной проблемой, которую разрешит принятие предложенного им законопроекта, является уклонение от выполнения воинского долга призывниками.

Анализ состояния дел в отношении граждан, которые уклоняются от выполнения воинского долга и призыва на срочную военную службу, проведенный автором, показывает, что только на 1 января 2007 года в военные комиссариаты, например Харьковской области, за повестками не явились 21 тыс. 500 граждан, при этом 12 тыс. 700 из них не явились на повторные (2 и больше раз) вызовы в период разных призывных компаний.

В.ЛЕЩЕНКО отмечает в пояснительной записке к законопроекту, что "существующая система проведения розыска, задержания и доставки в военные комиссариаты граждан, которые уклоняются от выполнения воинского долга, и привлечение их к административной ответственности, несовершенны".

Согласно проекту, "размер компенсации составляет сумму средней стоимости содержания государством одного солдата за весь период прохождения срочной воинской службы, что составляет 31 тыс. грн. по состоянию на 2007 год (73 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц)".

Принятие закона "О компенсации вместо прохождения срочной воинской службы" позволит значительной части нарушителей законодательства путем уплаты компенсации решить вопрос отношения к воинской службе в созданном этим законом правовом поле, убежден В.ЛЕЩЕНКО.

Кроме того, принятие этого закона будет способствовать улучшению финансирования Вооруженных сил Украины, более качественному отбору призывников для прохождения срочной службы; снижению уровня коррумпированности в заведениях и учреждениях, причастных к проведению призывных кампаний, преодолению социальной несправедливости в отношении лиц, которые проходили (проходят) срочную воинскую или альтернативную (невоинскую) службу.