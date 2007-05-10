У Турчинова дежа вю

Один из лидеров БЮТ Александр ТУРЧИНОВ называет затягиванием переговорного процесса новые условия, выдвинутые КПУ.

Как передает корреспондент УНИАН, в комментарии журналистам он назвал сегодняшнее утреннее заседание рабочей группы по подготовке внеочередных выборов «дежа вю предыдущих».

По словам А.ТУРЧИНОВА, инициативы лидера КПУ Петра СИМОНЕНКО, в частности, о необходимости встречи с председателем Конституционного Суда, внесении изменений в закон о Центризбиркоме относительно электронного подсчета голосов и тому подобное, не имеют никакого отношения к наработке тех законодательных изменений, целью которых является работа экспертной группы.

А.ТУРЧИНОВ сказал, что в связи с этим БЮТ оставляет своих представителей для продолжения переговорного процесса, а руководство блока сосредоточится на подготовке к съезду, в ходе которого планируется принять решение по подготовке к выборам, которые в соответствии с указом Президента должны состояться 24 июня.

Как сообщал УНИАН, П.СИМОНЕНКО заявил, что КПУ призывает участников коалиции бойкотировать парламентские выборы в случае их проведения 24 июня и выдвигает новые условия в переговорном процессе.

По его словам, если “Наша Украина” и БЮТ будут продолжать настаивать на проведении выборов 24 июня, коалиции следует срочно определиться относительно бойкота таких выборов, потому что “Наша Украина” и БЮТ оставляют вне избирательного процесса более 100 политических партий.

Лидер коммунистов также рассказал, что сегодня во время утреннего заседания рабочей группы он предложил организовать встречу с председателем Конституционного суда, который должен сообщить приблизительные сроки решения суда относительно указов Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о досрочных выборах.

Также П.СИМОНЕНКО призывает внести изменения в закон о ЦИК и исключить возможность электронного подсчета предварительных результатов выборов. Такую инициативу он обосновывает тем, что на предварительных выборах электронный сервер использовался для манипулирования предварительными результатами, в частности, раньше искусственно задерживалась информация из разных избирательных округов.

Кроме этого, П.СИМОНЕНКО предлагает уточнить количество украинцев за границей, а также уточнить количество заграничных избирательных участков.