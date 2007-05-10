Симоненко хочет вытащить Януковича с корабля на бал

Лидер Коммунистической партии Украины Петр СИМОНЕНКО предлагает срочно провести публичную встречу Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА и представителей рабочей группы по подготовке досрочных парламентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом П.СИМОНЕНКО сообщил журналистам в перерыве заседания рабочей группы.

По словам лидера КПУ, для того, чтобы снять взаимные обвинения в затягивании переговорного процесса, нужно срочно провести открытую публичную встречу с участием СМИ, Президента, премьер-министра и членов рабочей группы.

На вопрос журналистов, когда будет возможна такая встреча, учитывая то, что сейчас премьер находится за пределами Украины, П.СИМОНЕНКО ответил, что в случае, если В.ЯНУКОВИЧ вернется в Украину в пятницу, в этот же день можно провести такую встречу.

Как сообщал УНИАН, 8 мая премьер-министру Украины В.ЯНУКОВИЧУ в Барселоне (Испания) после медицинского обследования провели оперативное лечение коленного сустава.

В тот же день в пресс-службе Кабинета Министров сообщили, что дата возвращения премьер-министра из Испании в Украину пока окончательно не определенна.