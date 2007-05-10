Рабочая группа уже ушла на перерыв
13:02, 10 мая 2007Политика
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Возобновить работу планируют в 16.00
Рабочая группа по подготовке досрочных парламентских выборов объявила перерыв до 16-и часов. Об этом журналистам сообщил заместитель главы Секретариата Президента Украины Иван ВАСЮНИК.
Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, это необходимо для того, чтобы экспертные группы тщательнее подготовили документы, над которыми они работают.
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