В понедельник Наша Украина утвердит избирательные списки

Партия «Наша Украина» 14 мая намерена провести очередной этап V съезда.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Нашей Украины».

Съезд начнется в 11.00 в Центре культуры и искусств НТУУ «КПИ» (проспект Победы, 37).

На съезде состоится выдвижение кандидатов в народные депутаты от партии «Наша Украина» и обсуждение избирательной программы партии.