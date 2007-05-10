В понедельник Наша Украина утвердит избирательные списки
12:52, 10 мая 2007Политика
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Сообщение пресс-службы НУ
Партия «Наша Украина» 14 мая намерена провести очередной этап V съезда.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Нашей Украины».
Съезд начнется в 11.00 в Центре культуры и искусств НТУУ «КПИ» (проспект Победы, 37).
На съезде состоится выдвижение кандидатов в народные депутаты от партии «Наша Украина» и обсуждение избирательной программы партии.
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