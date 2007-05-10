Коалиция хочет переплюнуть Президента

В Верховной Раде зарегистрирован проект Постановления Верховной Рады Украины о прекращении полномочий ряда судей Конституционного Суда Украины.

В частности, как говорится в проекте постановления, текст которого размещен на сайте ВР, предлагается прекратить полномочия судей КС Владимира КАМПО, Дмитрия ЛЫЛАКА, Ярославы МАЧУЖАК, Петра СТЕЦЮКА, Виктора ШИШКИНА в связи с нарушением присяги судей Конституционного Суда Украины.

Проектом предусмотрено освобождение от должности судьи КС П.СТЕЦЮКА, а также обращение Верховной Рады Украины к Съезду судей Украины для принятия решения об освобождении от должности судьи КС Я.МАЧУЖАК.

Кроме того, постановлением предусматривается обращение к Президенту Украины для принятия решения об освобождении от должности судей КС В.КАМПО, Д.ЛЫЛАКА, В.ШИШКИНА.

Авторами этого проекта постановления являются народные депутаты Григорий ИЛЬЯШОВ и Игорь ЗВАРЫЧ (фракция Партии регионов)

Судьи КС В.КАМПО, Д.ЛЫЛАК и В.ШИШКИН были назначены Президентом Виктором ЮЩЕНКО; Я.МАЧУЖАК - назначена съездом судей Украины; П.СТЕЦЮК - назначен Верховной Радой.

Как говорится в проекте постановления, эти судьи выступили с совместным заявлением, в котором высказали оценку относительно соответствия Конституции Украины Указа Президента Украины от 2 апреля 2007 года №264/2007 «О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины», который на то время был предметом рассмотрения Конституционным Судом Украины. “Эти действия являются нарушением статей 17 и 18 Закона Украины «О Конституционном Суде Украины» и статьи 6 Закона Украины «О статусе судей», свидетельствуют о необъективности и предвзятости указанных судей и должны быть квалифицированы как нарушение ими присяги судей Конституционного Суда Украины”, говорится в пояснительной записке к документу.