Симоненко назвал Тимошенко и Турчинова упырями

Лидер КПУ Петр Симоненко считает народного депутата, члена БЮТ Александра Турчинова «политическим упырем и интриганом», который любой ценой пытается вернуть Юлию Тимошенко во власть с целью продолжения ее газовых махинаций с ЕЭСУ. Об этом Симоненко заявил сегодня в интервью УРА-Информ, комментируя требование БЮТ вывести коммунистов из состава рабочей группы по подготовке досрочных парламентских выборов.

"Коммунисты мешают Турчинову совершать беззаконие. БЮТ – это политические интриганы и упыри. Эта сила продолжает заниматься незаконными делами, которые выходят за рамки национальных интересов", – сказал Симоненко. – "Я не удивляюсь заявлениям Турчинова о том, что коммунистов срочно надо вывести из состава рабочей группы. Ведь он – сторонник американской секты. БЮТ пытается любыми способами ворваться во власть, чтобы их лидер и дальше смогла заниматься газовыми махинациями по примеру ЕЭСУ."

Лидер КПУ также напомнил, что сегодня в Кабинете Министров Украины состоится очередное заседание рабочей группы, членом которой он является.

"Коммунисты будут последовательными, и мы не отойдем от своих требований. А именно, чтобы были внесены изменения в Конституцию, а также подготовлен государственный реестр избирателей", – отметил Симоненко.