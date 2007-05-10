Ющенко уволил еще одного судью КС

11:40, 10 мая 2007
Политика
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Иващенко обвинили в нарушении присяги

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал указ об освобождении Владимира ИВАЩЕНКО от должности судьи Конституционного Суда Украины в связи с нарушением присяги.

Об этом сообщает официальное интернет-представительство Президента.

Справка УНИАН. В.ИВАЩЕНКО находился в должности судьи КС с 2 марта 2001 года по квоте Президента Украины.

 

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