Ющенко уволил еще одного судью КС
11:40, 10 мая 2007Политика
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Иващенко обвинили в нарушении присяги
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал указ об освобождении Владимира ИВАЩЕНКО от должности судьи Конституционного Суда Украины в связи с нарушением присяги.
Об этом сообщает официальное интернет-представительство Президента.
Справка УНИАН. В.ИВАЩЕНКО находился в должности судьи КС с 2 марта 2001 года по квоте Президента Украины.
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