Ющенко уволил еще одного судью КС

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал указ об освобождении Владимира ИВАЩЕНКО от должности судьи Конституционного Суда Украины в связи с нарушением присяги.

Об этом сообщает официальное интернет-представительство Президента.

Справка УНИАН. В.ИВАЩЕНКО находился в должности судьи КС с 2 марта 2001 года по квоте Президента Украины.