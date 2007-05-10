КС продолжает рассматривать первый указ Ющенко о роспуске ВР
10:56, 10 мая 2007Политика
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Слушания проходят в закрытом режиме
Конституционный суд (КС) продолжает слушания в закрытом режиме по делу о конституционности указа Президента о досрочном прекращении полномочий Верховной рады V созыва от 2 апреля с.г., принятого к производству по представлению 53-х парламентариев. Однако его нет на повестке сегодняшнего дня. Об этом РБК-Украинасообщил заместитель руководителя пресс-службы КС Иван Аврамов.
Представление 160 народных депутатов относительно конституционности указа Президента о досрочном прекращении полномочий Верховной рады V созыва от 26 апреля с.г. находится на рассмотрении в коллегии судей.
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