КС продолжает рассматривать первый указ Ющенко о роспуске ВР

Конституционный суд (КС) продолжает слушания в закрытом режиме по делу о конституционности указа Президента о досрочном прекращении полномочий Верховной рады V созыва от 2 апреля с.г., принятого к производству по представлению 53-х парламентариев. Однако его нет на повестке сегодняшнего дня. Об этом РБК-Украинасообщил заместитель руководителя пресс-службы КС Иван Аврамов.

Представление 160 народных депутатов относительно конституционности указа Президента о досрочном прекращении полномочий Верховной рады V созыва от 26 апреля с.г. находится на рассмотрении в коллегии судей.