Мороз думает, что скоро все наладится

Председатель Верховной Рады Александр МОРОЗ убежден, что в ближайшие недели политический конфликт в Украине будет урегулирован.

Об этом он сказал вчера в городе Ривне во время встречи с председателем Сената Чешской Республики Пршемислом СОБОТКОЙ.

В частности, как отметил А.МОРОЗ, конфликт в Украине создан искусственно, и высказал убеждение, что «мы устроим ситуацию сами, и в ближайшие недели определится перспектива» урегулирования ситуации.

В свою очередь П.СОБОТКА отметил, что ситуация в Украине очень сложная, «но меня радует то, что сделаны шаги по ее урегулированию». «Вы сохраняете то, что важно и для меня - демократию, Конституцию», - сказал он, обращаясь к А.МОРОЗУ.

Также во время встречи Председатель ВР выразил уверенность, что визит его чешского коллеги будет способствовать последующему развитию и укреплению украинско-чешских взаимоотношений.

Со своей стороны председатель Сената Чешской Республики также отметил, что наши двусторонние отношения являются «очень хорошими», и выразил удовлетворение по поводу возможности встретиться с Председателем Верховной Рады Украины.

П.СОБОТКА также выразил уверенность, что Украина способна сама устроить свои внутренние проблемы. Вместе с тем, подчеркнул председатель Сената Чешской Республики, «мы являемся составной частью Европы, и любые проблемы, которые возникают в европейских странах, не могут нас не тревожить».

Кроме того, он отметил, что Чехия воспринимает Украину как страну, которая стремится воплощать стандарты демократии в работу своей политической системы. Он также сказал, что Украина «для нас - стратегический партнер в энергетической сфере, и поэтому стабильная ситуация в Украине важна для всей Европы».

П.СОБОТКА пожелал, чтобы ситуация в Украине «разрешилась спокойно, в интересах всех ее граждан».