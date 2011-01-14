Янукович требует от Азарова контроля за финансами не тогда, когда их украли

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ требует от премьер-министра Николая АЗАРОВА обеспечить эффективный контроль над использованием государственных финансов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил во время заседания Управляющего совета Комитета по экономическим реформам, которое проходит сегодня в Киеве.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что ответственность за эффективное использование государственных финансов возложена на чиновников всех уровней.

«Поэтому, Николай Янович, я неоднократно говорил о том, что когда мы постфактум разбираемся в нарушениях, которые были в системе бюджетной – это выглядит так, что мы не контролируем своевременно этот процесс. Нам нужно делать упреждающие действия: контролировать на протяжении финансового года, не тогда, когда украли уже средства, а затем мы их ищем, как, на примере прошлого года, за границей, вытаскиваем, и не всегда нам это удается, а иногда это годами продолжается», - заметил В.ЯНУКОВИЧ, обращаясь к премьер-министру.

Как отметил Президент, «можно привести много примеров того, сколько за годы независимости было выведено из Украины средств, и не возвращено государству».