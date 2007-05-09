Ющенко не хочет видеть белых, синих и розовых депутатов

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что в Украине будет сохранена политическая стабильность.

Об этом он сказал в селе Цыбли Киевской области на встрече с ветеранами войны.

„Убежден, мы сегодня с вами переживаем, по моему мнению, уникальный период сильного становления Украины, демократического становления Украины. Когда мы начинаем чувствовать, что здесь решается - в Украине – украинская судьба и украинская перспектива, и по очень многим вопросам из тех, которые стоят перед нашим государством, перед нашим выбором, ответ будет зависеть от позиции политических сил, от позиции той или другой части общества”, - отметил Президент.

Говоря о досрочных парламентских выборах, В.ЮЩЕНКО отметил, что у народа будет шанс „еще раз оценивая политическую ситуацию, дать соответствующий мандат той или другой политической силе на их присутствие во власти, дать мандат тем силам, которые вы уважаете, которым вы доверяете” .

Президент призвал не драматизировать ситуацию в стране и выразил уверенность, что через досрочные парламентские выборы в Украине будет найден выход из кризиса. «В Украине нет трагедии, хотел бы вас заверить. Украина с гордо поднятой головой пройдет этот путь, этот экзамен (путь выборов – УНИАН)», - сказал Президент.

Он подчеркнул, что выборы позволят решить ключевой фундаментальный вопрос – соблюдение Конституции и признания ее верховенства.

Он убежден, что Украина пройдет этот путь демократическим путем. «У народа будет шанс еще раз дать соответствующий мандат политической силе на ее присутствие во власти», - сказал он, добавив, что именно народ может выдать мандат на власть.

В.ЮЩЕНКО также отметил, что необходимо отказаться окончательно от практики ревизии выборов, в очередной раз раскритиковал возможность перехода депутатов из фракции в фракцию. «Не надо проводить выборы, если в Верховной Раде так легко можно перекрасить кого-то в белый цвет, кого-то – в синий, а кого-то – в розовый», - сказал он, выразив убеждение, что возврата к подобным ситуациям больше не будет.