Морозу не хватает разговоров с Ющенко, но он в курсе всех событий

Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ критически относится к заявлениям Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о невозможности перенесения на осень выборов в Верховную Раду Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, отвечая на вопрос журналистов по поводу того, что В.ЮЩЕНКО заявил на пресс-конференции в Виннице вчера, что не видит оснований для перенесения выборов на осень, А.МОРОЗ отметил: «Он не раз заявлял о подобном». «Однако я убежден, что выборы могут проходить только на правовой законной основе, а не потому, что кому-то нравится или не нравится какой-то срок», - отметил А.МОРОЗ.

А.МОРОЗ выразил сожаление по поводу того, что не происходит непосредственных бесед у него с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО. В то же время он подчеркнул, что «моя мысль понятна и известна Президенту Украины, потому что на вчерашней его пресс-конференции в Виннице видно, что он дает таким образом ответ на то, что я говорил на «круглом» столе (речь идет об открытых общественных слушаниях, которые состоялись в Украинском доме – УНИАН)». «Досадно, что это не прямое общение, но это временное явление», - отметил А.МОРОЗ.

В то же время он подчеркнул, что встречается с членами рабочей группы от парламента: «я в курсе всех событий, которые там происходят».

Как сообщал УНИАН, 26 апреля Президент Виктор ЮЩЕНКО подписал указ о назначении внеочередных выборов в Верховную Раду Украины на 24 июня 2007 года.

6 мая в эфире “5 канала” координатор парламентского большинства Раиса БОГАТЫРЕВА заявила, что Партия регионов считает необходимым проведение внеочередных парламентских выборов осенью.

8 мая на пресс-конференции В.ЮЩЕНКО назвал политической спекуляцией разговор о перенесении выборов на октябрь-ноябрь. Он напомнил, что кампания по проведению выборов в Верховную Раду длится 6 месяцев, а тут уже речь идет о семи месяцах. Он подчеркнул, что в этой логике нет здравого смысла. В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что решение о досрочных выборах принимает Президент, а не Верховная Рада, но он приветствовал бы, если бы депутаты приняли консенсусное решение относительно даты, которая будет потом утверждена в указе Президента.