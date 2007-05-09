Мороз вступился за Рудьковского

Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ назвал некорректным обвинение со стороны Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО министра транспорта Николая РУДЬКОВСКОГО в связи с аварией поезда.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.МОРОЗ сказал журналистам, комментируя вчерашнее высказывание В.ЮЩЕНКО на пресс-конференции в Виннице.

Он отметил, что «в данном случае брать за основу только досадный случай, который имеет все основания считаться террористическим актом, и делать на этот счет упреки министру не совсем корректно». «Но я не могу судить, какими аргументами руководствовался в данном случае Президент Украины, поэтому я принимаю во внимание просто то, что он сказал», - отметил А.МОРОЗ.

На вопрос по поводу того, как он может прокомментировать слова В.ЮЩЕНКО о том, что Н.РУДЬКОВСКИЙ должен пойти в отставку, поскольку он не занимается своими прямыми обязанностями, а бегает по митингам, А.МОРОЗ ответил: «Я много знаю примеров, кто когда и как бегал по митингам".

Как сообщал УНИАН, 8 мая в Виннице Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО высказался за отставку министра транспорта Н.РУДЬКОВСКОГО.

Комментируя заявление министра о терактах, в частности, с поездом «Столичный экспресс», В.ЮЩЕНКО раскритиковал то, что Н.РУДЬКОВСКИЙ вместо того, чтобы выполнять свои непосредственные обязанности, принимает участие в политических акциях.

«Вы знаете, когда министр транспорта в разгар ремонтных работ берет отпуск и ходит по площадям, в этой стране будет беспорядок и не только на железной дороге», - сказал Президент.

В.ЮЩЕНКО посоветовал чиновникам выполнять свои непосредственные обязанности, «и не пытаться сидеть на двух стульях. Такие министры никогда не будут эффективными, и то, что происходит на транспорте, это уже десятое предупреждение нации. Таким министрам место давно в отставке».

В тот же день Н.РУДЬКОВСКИЙ назвал заявление Президента «неадекватным» и отметил, что в отставку не собирается.

Справка УНИАН. 2 мая вечером в Кагарлыцком районе Киевской области во время прохождения пассажирского поезда №168 "Столичный экспресс" сошли с рельсов 1 локомотив и 5 вагонов, из которых 4 пассажирские. Кроме того, были повреждены стрелочный перевод и 200 м колеи. Из 510 пассажиров были госпитализированы четверо.

По мнению правоохранителей, причиной аварии стала преступная бесхозяйственность.