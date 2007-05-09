Посол Польши не видит драмы в украинской политике

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Польша в Украине Яцек КЛЮЧКОВСКИ считает, что не следует драматизировать политические события в Украине.

Об этом он сказал в интервью УНИАН.

“Польша за то, чтобы в Украине все происходило в соответствии с существующими законами и процедурами. Мы не хотели бы, что бы здесь появлялись угрозы для стабильности страны. Но мы не драматизируем события в Украине. Нам близки украинские проблемы, потому что мы соседи и переживаем многие годы рядом с вами становление государственности и независимости Украины”, - сказал Я.КЛЮЧКОВСКИ.

Он отметил, что во многих других странах более формальный подход к Украине, “поэтому им не так важно будет ли Украина членом ЕС, более безразлично каким путем пойдет Украина”. При этом посол заверил, что положительно настроенные к Украине страны имеют желание помочь.

Говоря о выходе из политического кризиса посол заметил, что это внутренний вопрос, однако, выйти из ситуации нужно таким образом, чтобы не пострадала Украина.

“Политические конфликты – это нормальное явление, главное чтобы они проходили в соответствии с Конституцией и существующим порядком. Я понимаю, что другого пути, чем через понимание, выборы досрочные или плановые, нет. Главное, чтобы не случилось возвращение во времена, когда использовался админресурс, а влияние олигархов на политику и медиа было слишком высоким”, - сказал Я.КЛЮЧКОВСКИ.

“Я думаю, что самое важное, чтобы не было угрозы для демократии, незаконного давления на политические партии, свободу прессы и слова. В такой ситуации политики договорятся о выборах в мае или июне, этого или следующего года или вообще перестанут поднимать этот вопрос”, - добавил он.