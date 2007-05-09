Ющенко обратился к ветеранам с речью

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает к единству украинский народ.

Об этом он сказал в своем выступлении по случаю Дня Победы.

По убеждению Президента, украинцы должны гордиться многочисленными светлыми примерами единства и мужества нашего народа в годы войны.

„Это единство существовало вопреки злу, вопреки насилию, вопреки фронтам и военным линиям. Это единство творили миллионы украинских имен и тысячи боевых свершений. От Александра Довженко до Олеся Гончара. От Николая Ватутина до Никифора Шелуденко.

От Александра Сабурова до Ивана Кожедуба. От Романа Шухевича до Елены Телиги”, - сказал он.

В.ЮЩЕНКО отметил, что в способности отойти от идеологий „и в каждом слове увидеть подвиг и большую любовь к Украине - в этом заключается единство нашего народа”.

Зло, ненависть к человеку и жизни – вот враг, против которого восстал, и которого победил украинский народ. Зло порождает изменников, банкротов, безотцовщину, для которых наши с вами ценности, наша с вами боль, наша история пустые слова”, - сказал Президент.

"Их не учили Родине - их учили классовой вражде и борьбе, их не учили истории. Народ, который не знает истории, народ слепцов", - процитировал В.ЮЩЕНКО слова Александра Довженко.

„Я никогда не приму, как человек, как Президент, ни одной позиции, способной разделить наш народ. Но верю - настало время, чтобы положить конец циничной политике нынешних продолжателей "классовой борьбы", которые откровенно презирают Украину и сеют раздор между нашими народами”, - сказал Глава государства, добавив, что настало время „искренне и по-братски сказать друг другу - каждый, кто боролся за Украину, заслуживает пожизненного уважения и благодарности”.

Президент верит, что работа, которая должна урегулировать законодательный статус всех, кто в 1917-24, 1928-39 и 1941-56 годах боролся за Украину и ее независимость, наконец будет завершена, будет воплощена в жизнь. „Буде воплощена как правда. Как историческая справедливость”, - отметил он.

„Ми должны позаботиться о должном, лишенном идеологических наслоений, в тоже время достойного чествования памятников и каждой могилы военного времени. Со школьнической скамьи мы должны и в дальнейшем воспитывать в каждом украинском сердце настоящее, большое уважение к тем, кто спас нашу землю. А следовательно - мы обязаны предпринять шаг друг навстречу другу во имя Украины и во имя грядущих поколений. Я выражаю всем нашим дорогим ветеранам свое самое глубокое уважение и любовь”, - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.