Мартынюк вывел коалицию на Крещатик

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Адам МАРТЫНЮК сегодня, во время торжественного шествия ветеранов по случаю 62 годовщины Дня Победы, возглавил колонну сторонников коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, эта колонна замыкала торжественное шествие по Крещатику. В ней насчитывалось около 800 человек, которые несли флаги Партии регионов, Социалистической партии и Компартии Украины.

Эта колонна завершила праздничный марш по Крещатику.