В Киеве погиб депутат Партии регионов

Сегодня ночью в Киеве в результате дорожно-транспортного происшествия погиб народный депутат Украины Анатолий Антемюк (фракция Партии регионов).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, дорожно-транспортное происшествие произошло около 01.35 на перекрестке проспекта Гагарина и переулке Карельского.

Водитель автомобиля "Мерседес-Бенц", народный депутат Украины А.Антемюк, который двигался в направлении улицы Магнитогорской, не справился с управлением, наехал на бордюрный камень, после чего автомобиль столкнулся с электроопорой и перевернулся.

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли водитель и пассажир автомобиля "Мерседес". Еще один пассажир с телесными повреждениями госпитализирован.

Справка УНИАН. А.Антемюк,1979 г. р., член Партии регионов, №122 в списке. На время выборов: президент благотворительного фонда "Довіра" (г. Винница), воспитывал двух дочерей – семилетнюю Карину и четырехлетнюю Кристину.