Януковичу сделали операцию

8 мая премьер-министру Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ в Барселоне (Испания) после медицинского обследования провели оперативное лечение коленного сустава.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов, операцию выполнял известный испанский хирург-ортопед Рамон КУГАТ, который специализируется на спортивных травмах. Операция, общей продолжительностью 40 минут, прошла по плану. В частности, выполнена артроскопия с коррекцией повреждений мениска.

“Состояние В.ЯНУКОВИЧА после операции удовлетворительное. Если послеоперационный период будет проходить без осложнений, то через 3-4 дня он сможет возвратиться в Киев”, - отмечается в сообщении пресс-службы.

“Необходимость оперативного лечения была предопределена травмой, полученной В.ЯНУКОВИЧЕМ около месяца назад во время игры в теннис. Тогда он во второй раз травмировал колено, которое было повреждено в 1984 году во время игры в футбол, - говорится далее в сообщении. - В связи с первой травмой В.ЯНУКОВИЧ на протяжении нескольких лет неоднократно лечился в клиниках Донецка, Москвы, Киева. Новая травма вызывала боль и негативно влияла на общее состояние здоровья”.

Для оперативного лечения была избрана одна из ведущих клиник Барселоны, поскольку она известна использованием самых современных технологий лечения футболистов с подобными травмами.

По словам Р.КУГАТА, проведенное оперативное лечение улучшит общее состояние здоровья, а также даст возможность В.ЯНУКОВИЧУ переносить необходимые физические нагрузки, а после завершения реабилитационного периода – возобновить занятия спортом.