Пойдёт ли на выборы партия Кинаха

Не исключено, что вопрос об участии в досрочных выборах в Верховную Раду Украины Партия промышленников и предпринимателей Украины (ПППУ) рассмотрит на съезде 9 июня.

Об этом в интервью УНИАН сообщил лидер партии ПППУ, министр экономики Украины Анатолий КИНАХ. При этом он подчеркнул, что выборы должны проходить лишь в легитимных условиях. «Тут суть не в том, что кто-то боится выборов. Это нормальная форма волеизъявления людей. Важно, чтобы потом не было никакого сомнения в легитимности результатов выборов. А для этого надо ответить на вопрос о соответствии Конституции Украины роспуска парламента», - подчеркнул А.КИНАХ.

Лидер ПППУ сказал, что приветствует факт проведения сегодня политического диалога, однако отметил, что «при этом крайне важно, чтоб принцип политических договоренностей не стоял выше принципа верховенства права». На сегодняшний день, убежден А.КИНАХ, надо дать ответ на главный вопрос – насколько соответствует Конституции роспуск парламента. «Пока мы не введем ситуацию в правовое поле, у нас будут сомнения в результате досрочных выборов», - считает А.КИНАХ.

По его мнению, для проведения выборов необходимо создать условия для прозрачности избирательной кампании и равноправной политической конкуренции, кроме того, необходимо провести серьезную ревизию списков избирателей - составить реестр избирателей. «Важно, чтобы избирательная кампания проводилась не методом черного пиара - «стенка на стенку». Важно, чтобы на этих выборах соревновались программы, чтобы люди в день выборов принимали осознанное, обдуманное решение», - отметил лидер ПППУ. При этом он подчеркнул, что выборы должны стать шансом получить «более качественную власть с еще большей ответственностью перед народом и возможностью развивать страну».

А.КИНАХ также подчеркнул, что ПППУ является самодостаточной политической силой, которая «никого никогда не обслуживала и обслуживать не будет». «Мы никогда не будем поддерживать политику по принципу - чем хуже, тем лучше. Для нас крайне важно, чтоб на 16-м году независимости цель избирательной кампании была, в первую очередь, - сформировать дееспособную власть, способную консолидировать общество и работать на реализацию стратегии Украины как цивилизованного государства», - заявил А.КИНАХ.