Рудьковский ответил ”неадекватному” Ющенко

Министр транспорта и связи Украины Николай РУДЬКОВСКИЙ не намерен подавать в отставку. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Минтранссвязи со ссылкой на слова Н.РУДЬКОВСКОГО.

Комментируя заявление Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о том, что «таким министрам место давно в отставке», Н.РУДЬКОВСКИЙ назвал это заявление «неадекватным».

Как сообщал УНИАН, сегодня в Виннице Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО высказался за отправку в отставку министра транспорта Николая РУДЬКОВСКОГО.

Комментируя заявления министра о терактах, в частности, с поездом «Столичный экспресс», В.ЮЩЕНКО раскритиковал то, что Н.РУДЬКОВСКИЙ вместо выполнения своих непосредственных обязанностей принимает участие в акциях на Майдана Незалежности.

«Вы знаете, когда министр транспорта в разгар ремонтных работ берет отпуск и ходит по площадям, в этой стране будет беспорядок и не только на железнодорожных путях», - сказал Президент.

В.ЮЩЕНКО посоветовал правительственным чиновникам выполнять свои непосредственные обязанности, «и не пытаться сидеть на двух стульях. Такие министры никогда не будут эффективными, и то, что происходит на транспорте, это уже десятое предупреждение нации. Таким министрам место давно в отставке».