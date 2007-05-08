Степан Хмара: выборы нужно проводить немедленно!

Украина теряет драгоценное время. Всем добропорядочным гражданам понятно: выйти из политического кризиса без выборов невозможно. Без выборов кризис будет углубляться. Медлить с их проведением - лишь увеличивать всесторонние потери нашего государства, нашего общества.

В экономике это время неуверенности и неопределенности повлечет лишь стагнацию инвестиционных вливаний не только иностранного капитала, но и внутренних финансовых ресурсов наших граждан. Более того, такое неопределённое состояние способствует оттоку внутренних финансовых ресурсов за границу, их нерациональным расходам.

Политически Украина теряет авторитет и уважение в мире, а это осложняет возможность эффективно отстаивать наши национальные интересы. Промедление с выборами приведет к промедлению со вступлением Украины в ВТО. А без вступления в ВТО наша страна не может надеяться на членство в свободном европейском рынке. Следовательно – целая цепь негативов.

Перенос выборов на осень дезорганизует бюджетный процесс. Потому что от правительства ни на что хорошее надеяться не стоит: оно будет стремиться работать не на страну, а на выборы своей политической силы и на собственную пользу большинства правительственных чиновников. За полгода немало еще можно будет разворовать. Фонд госимущества еще не один объект успеет так „прихватизировать” как, например „Лугансктепловоз”, а госпожа Семенюк сможет сравняться с господином Чечетовым в его деятельности на этом посту.

Снова недопустимо затянется решение одной из важнейших проблем Украины – земельной реформы. Не дождемся и качественной, давно уже перезревшей, налоговой реформы.

Внешнее согласие коалициантов на досрочные (но с отсрочкой их до осени) выборы – это лукавый, коварный пропагандистский маневр, это отчаянная попытка вообще сделать невозможными их или по крайней мере оттянуть до очередных президентских выборов.

Для этого коалицианты прибегают к всевозможным средствам. Одно из них – шоу 7 мая в Украинском доме, где такие творцы олигархически-мафиозного режима в Украине, как Кравчук и Кучма, силились убедить публику во вреде досрочных выборов.

Верхом цинизма выглядели крокодиловы слезы этих деятелей в защиту Конституции и права. Будто не Кучма был злостным нарушителем Конституции! А разве не коалицианты начали государственный переворот, приняв антиконституционный Закон о Кабинете Министров? Именно этим законом сделана попытка лишить Президента возможности осуществлять свои конституционные обязанности.

Сейчас повюду запущен тезис, будто досрочные выборы практически ничего не изменят, потому что, мол, результаты мало чем будут отличаться от предыдущих выборов. В подтверждение этого приводятся аргументы о несовершенстве закона о выборах и отсутствии реестра выборов и прочее.

Все это так. Но, во-первых, чтобы все это исправить, нужно время, а это означает перенос выборов на неопределенный срок. Во-вторых, этот парламент все равно не сделает нужных законодательных актов качественными, потому что их цель иная: не допустить досрочных выборов. В-третьих, придумано поручить парламенту принять решение о самороспуске, а это требует внесения изменений в Конституцию, что опять таки означает затянуть время и не допустить досрочных выборов. К тому же появится новая возможность обвинить Президента в якобы неконституционности его Указа о роспуске парламента.

Почему к таким отчаянным усилиям, чтобы не допустить досрочных выборов прибегают все составляющие коалиции? Ведь положение их уж никак не одинаково. Понятно, что перспектива Мороза и его окружение очевидна: вылететь из политической игры после выборов, и чем быстрее они состоятся, тем более сокрушительный удар испытают социалисты.

Коммунистам на этих досрочных выборах, напротив, еще есть возможность пробиться в парламент больше, чем на очередных. То есть они ничего не теряют и даже могут неплохо заработать от своих хозяев. „Регионы” тоже особенно не теряют, хоть и не повторят успеха, которого им удалось достичь на предыдущих выборах, зато могут избавиться от неудобного балласта социалистов и коммунистов. Правда, им есть что терять. Ведь после такого удачного реванша, где регионалы получили почти всё и сразу, им, очевидно, казалось, что это надолго, а может, и навсегда. Однако не хочется верить, что у них нет людей со здравым смыслом, которые бы не понимали, что такой „блицкриг” порождает опасность большого сопротивления и дальнейшего болезненного поражения. То есть все эти объективные обстоятельства по логике вещей не должны бы толкать их к категорическому сопротивлению перевыборам. Но такое развитие событий не отвечает неоколониальной стратегии Кремля.

Что же все-таки объединяет эту разношерстную триаду с неоднинаковыми перспективами? Тут не нужно забывать о внешнем факторе: нашего кремлевского „стратегического партнера”, который спит и видит Украину в своих медвежьих объятиях.

До недавнего времени кремлевские властьимущие не скрывали своего негативного отношения к евроинтеграционным стремлениям Украины. Особенное раздражение Кремля вызывали намерения Украины стать членом НАТО. Поняло, почему. Членство Украины в НАТО положило бы конец имперским посягательствам Москвы и наконец нужно было бы строить отношения с Украиной на действительно добрососедских и взаимовыгодных принципах.

Теперь Москва изменила тактику, оставив неизменной стратегию. А почему бы и нет, если при власти в большинстве оказались антиукраинские силы: кому не ясно, что коммунисты, даже не маскируясь, всегда выполняли роль пятой колонны Москвы в Украине? Социалисты занимаются тем же, только скрыто, у регионалов та же доминанта. Москве теперь можно удовлетвориться руководящей и направляющей ролью закулисного режиссера. Потому теперь, как никогда, задействована кремлевская доктрина „управляемого хаоса”. Чем дольше такой хаос существует, то больше Украина ослабляется. Слабый – легкая добыча для хищника.

Значит, при всех недостатках избирательного законодательства и множестве других проблем, надеяться, что досрочные выборы принесут глубокие изменения в раскладе сил в новом парламенте, явно, не приходится. Фактически это будет промежуточный этап. Но эти выборы дадут существенно важный результат. Они остановят наступление антиукраинских сил и разрушение украинского государства.

Поэтому сейчас всем действительно украинским политикам нужно отбросить болтовню о необходимом принятии каких-то законодательных пакетов. Нужно ограничиться самыми необходимыми изменениями в Закон о выборах и немедленно начинать быстрый избирательный процесс.

Необходимо отклонить все популистские предложения, потому что всевозможные „инициативы” по срочной коррекции Конституции, по новому избирательному законодательству и т.д – лишь на руку тем, кто хочет затянуть процесс, и в конце концов сорвать досрочные выборы.

Политика должна строиться на трезвом расчете для добра Украины.