Регионалы уже согласны на императивный мандат?

Координатор парламентского большинства, лидер фракции Партии регионов Раиса БОГАТЫРЁВА считает, что до досрочных парламентских выборов решить проблему открытых списков будет нереально.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь Р.Богатырёвой Галина ДУДАРЬ.

“За короткий период подготовки к досрочным парламентским выборам, непросто и, даже, нереально чисто технически решить вопрос об открытых списках” – сказала Р.БОГАТЫРЁВА.

По ее мнению, пока невозможно будет сменить императивный мандат на демократическую систему статуса законодателя.

“Сейчас это невозможно, поскольку здесь мнения политиков разошлись” – считает Р.БОГАТЫРЁВА.

По ее словам, “значительная часть политических сил настаивает на том, чтобы оставить императивный мандат и, следовательно, закрытые избирательные списки на это время. Потому мы считаем, что начало дискуссии в этом направлении также может привести к срыву переговоров и мы, опять же, не настаиваем чтоб эти вопросы так решались”.

Координатор парламентского большинства отметила, что «практично все согласились с тем, что вопрос избирательного законодательства не будет рассматриваться в пакете переговоров”.

По убеждению Р.БОГАТЫРЁВОЙ, любое решение в ходе переговоров будет приниматься с участием Партии регионов, но вместе с тем партия «глубоко уважает тех избирателей, которые отдали свои голоса и за БЮТ, и за НСНУ, и за СПУ и за КПУ.

“Мы убеждены, что их интересы должны быть учтены. Следовательно, пакет предложений должен быть выработан с участием всех представителей политических сил, и все фракции должны его поддержать”, - добавила она.

Р.БОГАТЫРЁВА отметила, что в противном случае значительная часть общества будет сомневаться в легитимности следующих выборов, избранного парламента и сформированного по результатам выборов правительства.