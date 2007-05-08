Богатырева отказывается танцевать краковяк под дуду

Координатор парламентского большинства, лидер фракции Партии регионов Раиса БОГАТЫРЁВА называет несколько причин, почему досрочные парламентские выборы было бы целесообразнее провести осенью.

Как заявила она в эксклюзивном комментарии агентству УНИАН, главная причина – это «наши избиратели». «Когда говорю «наши», я имею в виду избирателей коалиции и, прежде всего, Партии регионов. Они вместе с нами жили общими надеждами, что досрочных выборов не будет. И были не готовы сразу отказаться от справедливой борьбы. Нам понадобится время, чтобы помочь им понять нашу точку зрения и сделать все, чтобы они имели желание прийти на выборы, проявить высокую гражданскую активность и, конечно, максимально нас поддержали», - сказала Р.БОГАТЫРЁВА.

В то же время она подчеркнула, что коалиция имеет свои обязательства перед народом Украины. «Коалиция не выступает политической силой в отличие от оппозиции, которая, кроме виртуальной, никакой ответственности ни за что не несет. Именно на нас лежит ключевая ответственность за социально-экономическое состояние развития Украины. Уже много времени было потрачено на непродуктивный конфликт, потому нам сегодня нужно время для стабилизации искусственно деформированной ситуации, и, как минимум, избежать кризисных явлений, которые на нас надвигаются. Поэтому нам нужна определенная пауза для определенных правительственных коррекций, и это тоже обязывает соответственно мыслить”.

По мнению Р.БОГАТЫРЁВОЙ «прежде всего нужно оставить работающим и политическим парламент ради принятия ответственных для страны решений. Нам необходимо провести серьезную дискуссию в наших партиях и принять соответствующие решения».

«Поэтому мы не будем здесь танцевать краковяки ни под какую дуду, а будем действовать максимально прагматично, исходя из того, что решение о досрочных выборах принято. Но у нас есть право защищать свою позицию исходя из наших политических взглядов, из нашей ответственности и, наконец, просто из морали. Это обязывает понимать компромисс как обоюдный отказ от попытки воспользоваться тем, что мы сегодня не предприняли шаг назад, но не продолжаем дальше поддерживать свою точку зрения о возвращении в конституционное поле и, такими образом, начинать дискуссию сначала”, - сказала Р.БОГАТЫРЁВА.

По ее убеждению, на такую позицию Партии регионам и коалиции дает право «высокая экономическая стабильность, которая задекларирована статистикой, и за последний месяц у нас нулевая инфляция, которая не привела к повышению цен. Это говорит о весомом правительственном ресурсе, который позволяет эффективно инвестировать в украинскую жизнь».