Богатырева расскажет избирателям, как отрывала Ющенко от оппозиции

Координатор парламентского большинства, лидер фракции Партии регионов Раиса БОГАТЫРЁВА убеждена, что новый диалог между Президентом и премьер-министром имеет все шансы стать конструктивным и эффективным.

Как заявила Р.БОГАТЫРЁВА агентству УНИАН, „эти дни заседала рабочая группа. Я не могу сказать, что дискуссии в ней проходят просто, поскольку оппозиция время от времени напоминает нам, что компромисс возможен лишь в рамках ее ультиматума. Мы, взяв на себя обязательство уже и перед украинским народом, отступать не можем, и хотим согласовать интересы граждан по оба берега Днепра”.

В то же время координатор парламентского большинства отметила, что одновременно проводится сложная и достаточно эмоциональная дискуссия внутри партии и политической фракции. „Нам сегодня нужно разъяснить людям, в первую очередь, нашим избирателям, что мы просто не были убеждены Президентом, чтобы его поддержать. Мы пошли на этот шаг вместе с Президентом, чтобы им перестала руководить оппозиция. Чтобы оторвать Президента от оппозиции, как представителя всего украинского народа. Чтобы Президент понял, что партнерство с одной из мощных и стратегических украинских политических партий, единственной партией промышленной Украины – партией индустриального востока, обречено на успех”, – подчеркнула Р.БОГАТЫРЁВА.

Лидер фракции Партии регионов убеждена, что „именно таким образом украинский политических мозг будет работать едино, ответственно и эффективно”.

В то же время Р.БОГАТЫРЁВА выразила убеждение, что шаг к компромиссу – это начало качественно новой эры сотрудничества между Банковой и Грушевского, и здесь очень много будет зависеть от самого Президента.