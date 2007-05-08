Ситуация с Рудьковским напомнила Ющенко ”Собачье сердце”

16:01, 08 мая 2007
Политика
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Президент: это - десятое предупреждение нации

Виктор Ющенко во время встречи с первым заместителем Председателя Верховного Суда Петром Пилипчуком. Киев, 4 маяПрезидент Виктор Ющенко считает виной министра транспорта Николая Рудьковського последние катастрофы на дорогах.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Виннице, комментируя заявления министра о возможных политических диверсиях.

"Мне чему-то вспомнился Булгаков и "Собачье сердце". Вы знаете, когда министр транспорта в разгар ремонтных работ берет отпуск и ходит по Майданам, в этой стране будет безалаберщина и не только на железнодорожных путях.

"Я думаю, что надо некоторым людям в правительстве заниматься непосредственными функциями. И не пробовать сидеть на двух креслах. Такие министры никогда не будут эффективными. И то, что происходит на транспорте, это уже десятое предупреждение нации. Таким министрам место давно в отставке", - подчеркнул он.

Украинская правда

 

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